Pieve a Nievole, crolla palazzina: salvi madre e figlio, usciti per i rumori (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prima delle 6 una palazzina rurale isolata è crollata a Ponticelli, frazione di Pieve a Nievole (Pistoia). Sul posto i vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Illesi madre 90enne e figlio, usciti dalla ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prima delle 6 unarurale isolata èta a Ponticelli, frazione di(Pistoia). Sul posto i vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Illesi90enne edalla ...

