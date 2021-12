Mauro da Mantova, Selvaggia Lucarelli: “La morte di un poveretto trattato da giullare non è monito ma barzelletta triste” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma della barzelletta triste”. E dovrebbe fare scuola non tanto per i no-vax, ma per chi usa i no-vax nel ruolo delle macchiette per un po’ di show”, queste le parole scritte da Selvaggia Lucarelli sul Domani a proposito della morte di Mauro Buratti, 61 anni, a causa del covid-19. L’ex carrozziere di Curtatone, uno dei più noti “interventisti” del programma radiofonico La Zanzara dove per tutti era “Mauro da Mantova“ era stato ricoverato i primi di dicembre grazie all’insistenza di Giuseppe Cruciani che aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Ladidaè ladi undache ha il suono non delma della”. E dovrebbe fare scuola non tanto per i no-vax, ma per chi usa i no-vax nel ruolo delle macchiette per un po’ di show”, queste le parole scritte dasul Domani a proposito delladiBuratti, 61 anni, a causa del covid-19. L’ex carrozziere di Curtatone, uno dei più noti “interventisti” del programma radiofonico La Zanzara dove per tutti era “da“ era stato ricoverato i primi di dicembre grazie all’insistenza di Giuseppe Cruciani che aveva ...

