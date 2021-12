Mauro da Mantova fa pipì su un passante: sconcerto, David Parenzo lo "ricorda" così | Guarda (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il primo a confermare la morte di Mauro da Mantova, il no-vax de La Zanzara, il programma di Radio 24, era stato proprio David Parenzo. Lo aveva rivelato sui social, lui che insieme a Giuseppe Cruciani conduce la trasmissione deve spesso e volentieri il carrozziere di Borgo Trento, il cui vero nome era Mauro Buratti, interveniva per raccontare i suoi deliri e i suoi complotti. No-vax convinto, Mauro da Mantova è morto di Covid dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Ricovero avvenuto con enorme e probabilmente fatale ritardo, solo dopo l'intervento in prima persona di Cruciani, che lo ha convinto, aiutato da un famoso medico di cui, però, ha preferito non rivelare il nome. E il giorno successivo alla morte di "Belvaman", questo il suo nickname sui social, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il primo a confermare la morte dida, il no-vax de La Zanzara, il programma di Radio 24, era stato proprio. Lo aveva rivelato sui social, lui che insieme a Giuseppe Cruciani conduce la trasmissione deve spesso e volentieri il carrozziere di Borgo Trento, il cui vero nome eraBuratti, interveniva per raccontare i suoi deliri e i suoi complotti. No-vax convinto,daè morto di Covid dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Ricovero avvenuto con enorme e probabilmente fatale ritardo, solo dopo l'intervento in prima persona di Cruciani, che lo ha convinto, aiutato da un famoso medico di cui, però, ha preferito non rivelare il nome. E il giorno successivo alla morte di "Belvaman", questo il suo nickname sui social, ...

stanzaselvaggia : La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma dell… - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - AndreArmageddon : @PusJordan Che è quello che ho scritto. Negare l’esistenza di certi personaggi è ipocrisia. I Mauro da Mantova esis… - cavallo_pazzo__ : RT @LBremb11: MAURO DA MANTOVA STORY, A THREAD. In questo triste giorno, ho scelto di ripercorrere la genesi zanzarosa di uno dei più gran… -