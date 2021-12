Mascherine Ffp2, via libera a prezzo calmierato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mascherine Ffp2, via libera del Consiglio dei ministri a calmierare il prezzo. Lo riferiscono fonti governative. Con il decreto di Natale la Ffp2 diventa obbligatoria nei mezzi pubblici, nei teatri, cinema, locali all’aperto e negli stadi fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021), viadel Consiglio dei ministri a calmierare il. Lo riferiscono fonti governative. Con il decreto di Natale ladiventa obbligatoria nei mezzi pubblici, nei teatri, cinema, locali all’aperto e negli stadi fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

