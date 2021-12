“Lockdown solo per i non vaccinati”. Covid, il governo non esclude la misura drastica (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Emergenza Covid, con il Capodanno alle porte, la decisione potrebbe essere drastica. La variante Omicron in Italia è già oltre il 70%. “A breve ci sarà una nuova survey sulle varianti, ma la situazione nazionale vede in media la Omicron già oltre il 70%, anche se poi ci sono situazioni a macchia di leopardo” lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di virologia azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss). A partire dal 31 dicembre, l’ipotesi di un Lockdown totale per i non vaccinati sembra diventare una certezza. A riferirlo “Affaritaliani”, secondo quanto emerso da alcune fonti di governo. La decisione arriverebbe alla luce dei dati e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Emergenza, con il Capodanno alle porte, la decisione potrebbe essere. La variante Omicron in Italia è già oltre il 70%. “A breve ci sarà una nuova survey sulle varianti, ma la situazione nazionale vede in media la Omicron già oltre il 70%, anche se poi ci sono situazioni a macchia di leopardo” lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di virologia azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss). A partire dal 31 dicembre, l’ipotesi di untotale per i nonsembra diventare una certezza. A riferirlo “Affaritaliani”, secondo quanto emerso da alcune fonti di. La decisione arriverebbe alla luce dei dati e ...

