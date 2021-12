Le pagelle della pandemia, Marco Travaglio si copre di ridicolo: chi si prende una sufficienza piena (non è una barzelletta) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avete voglia di farvi due risate? Bene, sfogliate Il Fatto Quotidiano di oggi, mercoledì 29 dicembre. Già, perché Marco Travaglio ha deciso di dedicare un paginone di pagelle ai protagonisti della pandemia in Italia, insomma il suo giornale ha dato i voti ai protagonisti della battaglia anti-Covid di questo 2021. E, come detto in premessa, c'è davvero da sbellicarsi dalle risate. In ordine sparso, ecco il buffetto a Roberto Speranza: "Si applica, però deve fare di meglio" Voto: 6, insomma sufficiente. Convinti loro... Dunque una semi-stroncatura del generale Figliuolo, contro cui Il Fatto prosegue da mesi una incomprensibile campagna: "Qualche merito e molte gaffe" (ogni pagellina è accompagnata da un commento e da un voto, in questo caso 6+). Ovviamente un bel 4 a regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avete voglia di farvi due risate? Bene, sfogliate Il Fatto Quotidiano di oggi, mercoledì 29 dicembre. Già, perchéha deciso di dedicare un paginone diai protagonistiin Italia, insomma il suo giornale ha dato i voti ai protagonistibattaglia anti-Covid di questo 2021. E, come detto in premessa, c'è davvero da sbellicarsi dalle risate. In ordine sparso, ecco il buffetto a Roberto Speranza: "Si applica, però deve fare di meglio" Voto: 6, insomma sufficiente. Convinti loro... Dunque una semi-stroncatura del generale Figliuolo, contro cui Il Fatto prosegue da mesi una incomprensibile campagna: "Qualche merito e molte gaffe" (ogni pagellina è accompagnata da un commento e da un voto, in questo caso 6+). Ovviamente un bel 4 a regione ...

Advertising

andretriplete : RT @tatanka_h: 7) PENOSO Lo United, sotto 2-0 all’intervallo, rimonta e sconfigge per 3-2 l’Atalanta grazie a uno splendido gol di Ronaldo… - andretriplete : RT @tatanka_h: 27) LA MALEDIZIONE DI VAN BASTEN L’Olanda esce da Euro 2020 per colpa di De Ligt che si fa ingenuamente espellere a inizio s… - Alessio17 : RT @tatanka_h: 7) PENOSO Lo United, sotto 2-0 all’intervallo, rimonta e sconfigge per 3-2 l’Atalanta grazie a uno splendido gol di Ronaldo… - raspadoriano : RT @tatanka_h: 7) PENOSO Lo United, sotto 2-0 all’intervallo, rimonta e sconfigge per 3-2 l’Atalanta grazie a uno splendido gol di Ronaldo… - JohSogos : RT @tatanka_h: 27) LA MALEDIZIONE DI VAN BASTEN L’Olanda esce da Euro 2020 per colpa di De Ligt che si fa ingenuamente espellere a inizio s… -