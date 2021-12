Kyrie si riprende i Nets | ' Ora voglio il titolo' Ecco quando potrà tornare in campo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) 'La notte scorsa non riuscivo a dormire: il basket mi è mancato'.è tornato. Per la prima volta in oltre due mesi, Irving si è visto sul parquet di allenamento dei Brooklyncon i compagni, ...

...8 milioni di dollari): 'Sapevo quali sarebbero state le conseguenze della mia decisione, ma non ero minimamente preparato per affrontarle - ha raccontatonel suo primo incontro con i ...— Shams Charania (@ShamsCharania) December 17, 2021. . Kyrie Irving torna ai Nets: i prossimi passaggi. . Al momento non è dato sapere se Irving, contrariamente a quanto lasciato intendere fin qui con ...I Brooklyn Nets hanno confermato ufficialmente l'intenzione di "riattivare" Kyrie Irving, che ha già iniziato a seguire il protocollo Covid per il reinserimento in squadra: l'ex Cavs e Celtics dovrà r ...