Kalipè – A passo d’uomo: quante puntate, durata e quando finisce (Di mercoledì 29 dicembre 2021) quante puntate sono previste per Kalipè – A passo d’uomo, i documentari condotti da Massimiliano Ossini in prima serata su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste cinque puntate, ogni mercoledì sera dalle 21.20. Un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. La prima puntata va in onda il 29 dicembre 2021, l’ultima il 26 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: 29 dicembre 2021 ore 21.20 Seconda puntata: 5 gennaio 2021 ore 21.20 Terza puntata: 12 gennaio 2021 ore 21.20 Quarta puntata: 19 gennaio 2021 ore 21.20 Quinta puntata: 26 gennaio 2021 ore 21.20 durata Ma quanto dura (durata) ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021)sono previste per– A, i documentari condotti da Massimiliano Ossini in prima serata su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste cinque, ogni mercoledì sera dalle 21.20. Un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. La prima puntata va in onda il 29 dicembre 2021, l’ultima il 26 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: 29 dicembre 2021 ore 21.20 Seconda puntata: 5 gennaio 2021 ore 21.20 Terza puntata: 12 gennaio 2021 ore 21.20 Quarta puntata: 19 gennaio 2021 ore 21.20 Quinta puntata: 26 gennaio 2021 ore 21.20Ma quanto dura () ...

Advertising

TvCircle1 : Stasera, @Massimilianotv è pronto a debuttare su #Rai2 con “#Kalipè – A passo d’uomo”. Dallo studio Skyway Monte Bi… - AndreaDebiasi5 : RT @RaiDue: Un modo nuovo per raccontare la nostra amata Terra, percorrendo le strade per salvaguardarla ???? ?? #MassimilianoOssini present… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Dopo il successo di '#LineaBianca', #MassimilianoOssini approda anche in prime time, su #Rai2, con “#Kalipè – A passo d'uomo… - CorriereUmbria : Kalipè a passo d’uomo, stasera in tv mercoledì 29 dicembre su Rai 2 il nuovo programma di Massimiliano Ossini… - RadiocorriereTv : Un modo per apprezzare la bellezza che incontriamo lungo la strada, ma anche per fermarci e capire come facciamo ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Kalipè passo Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 29 Dicembre 2021 Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Kalipè - a passo d'uomo con Massimiliano Ossini (divulgazione scientifica), in onda dalle 21.20 su Rai ...

Massimiliano Ossini e Nek insieme su Rai2: quando va in onda il nuovo programma e gli ospiti Mercoledì 29 dicembre 2021 su Rai2 prende il via un viaggio entusiasmante dall'incantevole scenario del Monte Bianco. La prima puntata stagionale di Kalipè " A passo d'uomo in onda in prima serata dalle ore 21:20 circa segna il ritorno in prima serata di Massimiliano Ossini, apprezzato divulgatore scientifico che da svariati anni si occupa di ...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:- ad'uomo con Massimiliano Ossini (divulgazione scientifica), in onda dalle 21.20 su Rai ...Mercoledì 29 dicembre 2021 su Rai2 prende il via un viaggio entusiasmante dall'incantevole scenario del Monte Bianco. La prima puntata stagionale di" Ad'uomo in onda in prima serata dalle ore 21:20 circa segna il ritorno in prima serata di Massimiliano Ossini, apprezzato divulgatore scientifico che da svariati anni si occupa di ...