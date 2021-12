Intesa Sp: finanziamento da 10 mln per progetti sostenibilità gruppo Molteni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo sostiene con 10 milioni di euro i nuovi progetti di sostenibilità ambientale del gruppo Molteni, azienda di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, attiva nel settore del mobile per arredamento. Il finanziamento, che si avvale della Garanzia Green di Sace e rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle pmi e alle Mid Cap, corrisponde alla realizzazione della missione' Rivoluzione verde e transizione ecologica' del Pnrr. L'operazione è destinata a progetti di efficientamento energetico dell'azienda e per la transizione digitale con l'adeguamento del sistema di produzione con tecnologia 4.0, consentendo al gruppo Molteni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) -Sanpaolo sostiene con 10 milioni di euro i nuovidiambientale del, azienda di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, attiva nel settore del mobile per arredamento. Il, che si avvale della Garanzia Green di Sace e rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle pmi e alle Mid Cap, corrisponde alla realizzazione della missione' Rivoluzione verde e transizione ecologica' del Pnrr. L'operazione è destinata adi efficientamento energetico dell'azienda e per la transizione digitale con l'adeguamento del sistema di produzione con tecnologia 4.0, consentendo al...

Ultime Notizie dalla rete : Intesa finanziamento Intesa Sanpaolo: al gruppo Molteni 10 milioni con Sace Per il "Sistema Casa", Intesa Sanpaolo ha riservato un plafond di 1 miliardo di euro per linee di finanziamento per la transizione verde e digitale delle imprese italiane, coerentemente con le linee ...

