F1 | Otmar Szafnauer | “Vettel ha un ottimo feeling con il team | lavora tantissimo per essere più veloce”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sebastiansi prepara per una nuova stagione in F1, augurandosi che ilcon l’Aston Martin sia migliore e più convincente di quest’anno. Il tedesco ha concluso l’annata in 12ma piazza nella classifica piloti, collezionando un secondo posto a Baku (Azerbaijan) e terminando in sette circostanze a punti. Da considerare anche la poco fortunata squalifica del GP d’Ungheria (infrazione nel carburante restante dopo la gara) che gli ha precluso un altro podio. Quattro titoli mondiali in bacheca con Red Bull dal 2010 al 2013 sono un qualcosa che ha proiettato Seb a livello dei più grandi del Circus. Sono stati poi anni complicati: in Ferrari non è arrivato il tanto agognato titolo, anche se le lotte con Lewis Hamilton nel 2017 e nel 2018 sono state appassionati. Successivamente la chiusura del rapporto con il Cavallino Rampante e l’arrivo in Aston ...

