Deciso il futuro di Pobega: la scelta del Milan su di lui! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grazie ad un inizio di stagione più che positivo, Tommaso Pobega ha stregato tutta la dirigenza del Torino, ma ad oggi il suo futuro sembra essere sempre più lontano dalla società granata. Maldini e Massara, MilanIl centrocampista italiano è attualmente in prestito al Torino, squadra in cui grazie alle sue prestazioni è diventato un cardine del centrocampo di Juric. Visto l’interessamento del Milan per Bremer come vice Kjaer, il Torino aveva pensato di intavolare una trattativa con i rossoneri inserendo anche Pobega, con l’ottica di acquisirlo a titolo definitivo. Ad oggi però il futuro di Pobega sembra essere sempre più lontano chiaro. Maldini e Massara hanno individuato in lui il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Grazie ad un inizio di stagione più che positivo, Tommasoha stregato tutta la dirigenza del Torino, ma ad oggi il suosembra essere sempre più lontano dalla società granata. Maldini e Massara,Il centrocampista italiano è attualmente in prestito al Torino, squadra in cui grazie alle sue prestazioni è diventato un cardine del centrocampo di Juric. Visto l’interessamento delper Bremer come vice Kjaer, il Torino aveva pensato di intavolare una trattativa con i rossoneri inserendo anche, con l’ottica di acquisirlo a titolo definitivo. Ad oggi però ildisembra essere sempre più lontano chiaro. Maldini e Massara hanno individuato in lui il ...

