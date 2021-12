Categorie protette di nome ma non di fatto: hai già un lavoro e diventi invalido sotto il 60%? Per entrare nelle liste ti devi licenziare. Perdendo diritti senza garanzie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si fa presto a dire Categorie protette. Poi la realtà dell’ingresso nel mondo dei lavoro dei disabili certificati con una quota inferiore al 60% è una jungla che di tutela alla disabilità ha ben poco. La vicenda di Alessandro Nardi è solo uno dei tanti esempi. Lui vive a Follina, in provincia di Treviso, territorio dove generalmente il lavoro c’è. Ha 36 anni e un’invalidità civile al 50% sopraggiunta quando già lavorava da tempo. Per questo motivo ha deciso di provare a iscriversi alle liste delle Categorie protette per le persone disabili con invalidità certificata. Ha scoperto, però a sue spese, che data la sua invalidità inferiore alla quota del 60% secondo la legge vigente deve prima obbligatoriamente licenziarsi per poter ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si fa presto a dire. Poi la realtà dell’ingresso nel mondo deidei disabili certificati con una quota inferiore alè una jungla che di tutela alla disabilità ha ben poco. La vicenda di Alessandro Nardi è solo uno dei tanti esempi. Lui vive a Follina, in provincia di Treviso, territorio dove generalmente ilc’è. Ha 36 anni e un’invalidità civile al 50% sopraggiunta quando già lavorava da tempo. Per questo motivo ha deciso di provare a iscriversi alledelleper le persone disabili con invalidità certificata. Ha scoperto, però a sue spese, che data la sua invalidità inferiore alla quota delsecondo la legge vigente deve prima obbligatoriamente licenziarsi per poter ...

fattoquotidiano : Categorie protette di nome ma non di fatto: hai già un lavoro e diventi invalido sotto il 60%? Per entrare nelle li… - info_lavoro : #Roma #VenditaDettaglio/ServiziPubblico #IndustriaTessile #Abbigliamento ADDETTA/O VENDITA APPARTENENTE ALLE CATEGO… - ombresulvetro : @palutz @SignorErnesto @gualtierieurope Piove da 1 settimana. 1) che cazzo serve 2) se gi vaccini, esporsi al conta… - ClaudioMeazza : RT @Gianrico73: @DiegoFusaro Vuoi scommettere che se cambiasse novax con una qualsiasi delle categorie protette dal pensiero unico, non sol… - info_lavoro : #Malo #Produzione #Operation ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO CATEGORIE PROTETTE L.68/99 -