Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino, comune in provincia di Chieti in Abruzzo: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216.

Ultime Notizie dalla rete : Casalbordino anziano Casalbordino, anziano uccide la moglie gettandola nel fiume Osento Un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie 72enne gettandola nel fiume Osento vicino a Casalbordino, comune in provincia di Chieti in Abruzzo: è accaduto poco dopo pranzo nei pressi di un ponte sulla provinciale 216. A quanto si appreso dai carabinieri che stanno indagando sull'accaduto,...

#Tanomattinale 28 dicembre 2021: un femminicidio al giorno, 2022, il pessimismo degli italiani, il mostro inglese nella cella di vetro, ... ... dopo gli assassinii ad Amelia e Casalbordino, che sembrano avere un movente tragicamente legato alle terribile sofferenze delle vittime, un terzo anziano ha vigliaccamente ucciso la donna della ...

