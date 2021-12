Capodanno 2022 tra restrizioni, controlli e regole anti-Covid (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – Capodanno 2022 sarà un’altra festa in piena pandemia, in Italia senza lockdown o coprifuoco ma con controlli e restrizioni e una speciale attenzione alle regole vista l’impennata di contagi Covid e la diffusione della variante Omicron. Tra le regole, da decreto, l’attuale obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca, e il divieto, fino al 31 gennaio 2022, di eventi, feste e concerti, “comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto”. Inoltre “chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. “Festeggiamo la fine dell’anno in pochi e possibilmente tutti vaccinati, perché è ciò che riduce i rischi di contagio. Credo che questo sarà l’ultimo Capodanno che avremo con questo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma –sarà un’altra festa in piena pandemia, in Italia senza lockdown o coprifuoco ma cone una speciale attenzione allevista l’impennata di contagie la diffusione della variante Omicron. Tra le, da decreto, l’attuale obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca, e il divieto, fino al 31 gennaio, di eventi, feste e concerti, “comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto”. Inoltre “chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. “Festeggiamo la fine dell’anno in pochi e possibilmente tutti vaccinati, perché è ciò che riduce i rischi di contagio. Credo che questo sarà l’ultimoche avremo con questo ...

