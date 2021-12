Calciomercato Fiorentina: piace Camara dell’Olympiacos. Le cifre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: occhi su Mady Camara dell’Olympiacos. Servono almeno 10 milioni di euro per il centrocampista La Fiorentina ha messo nel mirino Mady Camara dell’Olympiacos. Il centrocampista classe ’97, come riportato da sportime.gr, è stato valutato circa 10 milioni di euro dal club greco. Su di lui c’è anche lo Sporting Clube de Portugal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): occhi su Mady. Servono almeno 10 milioni di euro per il centrocampista Laha messo nel mirino Mady. Il centrocampista classe ’97, come riportato da sportime.gr, è stato valutato circa 10 milioni di euro dal club greco. Su di lui c’è anche lo Sporting Clube de Portugal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - SaraMeini : #ikone Accordo definito. Domani le visite mediche per il calciatore a Firenze, poi le vacanze e il rientro in città… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, è fatta per Jonathan #Ikone: le cifre - CalcioNews24 : Calciomercato #Fiorentina: piace #Camara dell’#Olympiacos. Le cifre - SilvestriP : Stretta del Governo sugli stadi: la capienza torna al 50%. E la Serie A è in allerta per i tamponi dei giocatori… -