Big&Bang, arriva il Capodanno targato Rtl 102.5: tutti gli ospiti per salutare il 2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avete impegni per l'ultimo dell'anno? Su Rtl 102.5 arriva il primo Capodanno con collegamenti in diretta! Ebbene sì, gli ascoltatori della radiovisione più seguita in Italia saranno i protagonisti. A partire dalle ore 19 infatti partirà Big&Bang, il Capodanno targato RTL 102.5. Un grande evento fatto di musica e grandi ospiti che brinderanno in diretta con gli ascoltatori. Rigorosamente live dagli studi di Milano e Roma i conduttori Angelo Baiguini, Federica Gentile, Simone Palmieri, Diego Zappone, Mario Vai, Paola di Benedetto e Carolina Rey accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno. Alle 20:30, all'interno del programma, avverrà il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assume quest'anno una particolare valenza essendo l'ultimo del mandato di ...

