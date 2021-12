Australian Open, tiene banco il caso Djokovic: esenzione per lui? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Intanto il numero uno si è ritirato dall’ATP Cup che si gioca a Sidney Da settimane, per non dire da mesi si parla di Novak Djokovic e della sua presenza o meno agli Australian Open. La prima prova Slam dell’anno si gioca a Melbourne, nello stato di Victoria che prevede l’ingresso solo per i vaccinati con almeno due dosi. Novak Djokovic, che pubblicamente non si è mai sbilanciato troppo sul vaccino non ha allo stesso tempo chiarito il suo status. Dopo la Coppa Davis il serbo aveva spiegato che presto avrebbe sciolto le riserve sulla sua presenza o meno in Australia. Oggi, intanto, 29 dicembre, ha annunciato il ritiro dall’ATP Cup, torneo che si gioca a inizio gennaio a Sidney. Dalla Serbia la notizia era stata data gli scorsi giorni e sempre dal paese del numero uno sono convinti arriverà una ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Intanto il numero uno si è ritirato dall’ATP Cup che si gioca a Sidney Da settimane, per non dire da mesi si parla di Novake della sua presenza o meno agli. La prima prova Slam dell’anno si gioca a Melbourne, nello stato di Victoria che prevede l’ingresso solo per i vaccinati con almeno due dosi. Novak, che pubblicamente non si è mai sbilanciato troppo sul vaccino non ha allo stesso tempo chiarito il suo status. Dopo la Coppa Davis il serbo aveva spiegato che presto avrebbe sciolto le riserve sulla sua presenza o meno in Australia. Oggi, intanto, 29 dicembre, ha annunciato il ritiro dall’ATP Cup, torneo che si gioca a inizio gennaio a Sidney. Dalla Serbia la notizia era stata data gli scorsi giorni e sempre dal paese del numero uno sono convinti arriverà una ...

