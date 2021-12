Uomini e donne news, gravissime accuse a Ida Platano: ecco perchè e la sua reazione (Di martedì 28 dicembre 2021) Ida Platano torna al centro dell’attenzione dopo la sospensione temporanea di Uomini e donne per una serie di attacchi che interessano il suo privato. Così come lei stessa contesta in una serie di stati condivisi sui social in questi giorni di festività natalizie, la dama storica del dating-show di Maria De Filippi è accusata di essere un cattivo esempio di donna e di madre. I motivi di tali critiche sono alquanto sorprendenti, infatti la donna non li ha apprezzati e ha voluto replicare a suo modo. Uomini e donne news, Ida Platano sommersa dagli attacchi Lontana dal Trono over di Uomini e donne, Ida Platano si è riattivata in questi giorni di festività natalizie su Instagram, tra le stories, per lanciare un appello al ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 dicembre 2021) Idatorna al centro dell’attenzione dopo la sospensione temporanea diper una serie di attacchi che interessano il suo privato. Così come lei stessa contesta in una serie di stati condivisi sui social in questi giorni di festività natalizie, la dama storica del dating-show di Maria De Filippi è accusata di essere un cattivo esempio di donna e di madre. I motivi di tali critiche sono alquanto sorprendenti, infatti la donna non li ha apprezzati e ha voluto replicare a suo modo., Idasommersa dagli attacchi Lontana dal Trono over di, Idasi è riattivata in questi giorni di festività natalizie su Instagram, tra le stories, per lanciare un appello al ...

