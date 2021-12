The Batman, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Thor: Love & Thunder tra i film più attesi del 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) secondo un sondaggio del rivenditore di biglietti online Fandango. Il rivenditore di biglietti online Fandango ha intervistato più di 6.000 acquirenti di biglietti di cinema questo mese chiedendo quali siano i film più attesi del 2022. Tra i titoli citati The Batman, Thor: Love & Thunder e la pellicola di animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse. Nonostante la crisi sanitaria in corso, gli spettatori - nello specifico si parla degli americani - hanno dimostrato di essere spinti a uscire per recarsi al cinema da titolo forti come il recente Spider-Man: No Way Home, che è diventato il primo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) secondo un sondaggio del rivenditore di biglietti online Fandango. Il rivenditore di biglietti online Fandango ha intervistato più di 6.000 acquirenti di biglietti di cinema questo mese chiedendo quali siano ipiùdel. Tra i titoli citati Thee la pellicola di animazione-Man:the. Nonostante la crisi sanitaria in corso, gli spettatori - nello specifico si parla degli americani - hanno dimostrato di essere spinti a uscire per recarsi al cinema da titolo forti come il recente-Man: No Way Home, che è diventato il primo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Thor: Love & Thunder tra i film più attesi del 2022… - PHOENIXBISHOP : oddio ma è uscito un altro trailer per “The Batman” andando a guardarlo molto interessata - SkyTG24 : The Batman, pubblicato il nuovo trailer del film - cheaterbag : RT wireditalia 'In rete due minuti e mezzo del reboot di Matt Reeves incentrato sul Cavaliere oscuro, che introduce… - telodogratis : The Batman, il nuovo trailer mostra qualcosa in più su Catwoman -