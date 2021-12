Soleil Sorge annienta Alex Belli dopo l’ennesimo confronto in puntata

(Di martedì 28 dicembre 2021)Ennesimoieri inper. L’attore non è potuto essere ospite in studio, ma ha comunque deciso di collegarsi per poter parlare con Alfonso Signorini e la sua ‘amica’ del GF Vip. Un faccia a faccia però che ha generato ancora delle tensioni tra L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Alex Belli a Soleil Sorge: “Non hai fatto i conti con la variante Belli”. Lei replica: “Sei un… - Alessia25515063 : Vi piace Soleil Sorge? #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli si sfoga sui social dopo l’ennesimo confronto con Soleil Sorge: “Mi dispiace per chi vuole l’o… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Alex Belli vede Soleil Sorge e si scioglie: `Ricordati che...`. Delia Duran che dice? – Libero Quotidiano… - infoitcultura : Gf Vip 6, Alex Belli si sfoga sui social dopo l’ennesimo confronto con Soleil Sorge -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Alessandro Bascian o, dopo aver mostrato interesse per, si è gettato tra le braccia di Sophie Codegoni , non senza prima flirtare insistentemente con Jessica Selassié . La principessa ...Un duro confronto si è consumato nell'ultima puntata del GF Vip tra Alex Belli e. La modella italo - americana proprio non vuol sentire ragioni e si scaglia contro l'attore e sua moglie ...Quello che a oggi appare come un triangolo, composto da Sophie Codegoni, Jessica Selassié e Alessandro Basciano, potrebbe allargarsi presto e coinvolgere anche Soleil Sorge, con cui Alessandro sembra ...Indice dei contenuti1 Patrizia Pellegrino intervista: un’eccezionale normalità2 Come è stata l’esperienza al Grande Fratello Vip 6?2.1 Con chi ha legato maggiormente e con chi meno?2.2 L’atteggiamento ...