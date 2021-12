Sic | la recensione | il campione rivive nel documentario dei ricordi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ladi Sic,diretto da Alice Filippi che, attraverso idi diverse personalità, fare Marco Simoncelli raccontando la stagione vincente del 2008. Come avremo modo di approfondire nella nostradi Sic, il filmdiretto da Alice Filippi non intende ripercorrere l'intera biografia di Marco Simoncelli, ildi motociclismo prematuramente scomparso nel 2011. Si propone, invece, attraverso le testimonianze degli intervistati di raccontare un anno vincente per il pilota riminese, quel 2008 che lo incoronòdel Mondo del Motociclismo Classe 250. Un anno significativo e che ben si presta per presentare la storia di un ragazzo che, nonostante le difficoltà, è riuscito a raggiungere il ...