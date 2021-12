Seriate | una cella di sicurezza per la Polizia locale Cinque arresti e 57 denunce nel 2021 | tante per spaccio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 dicembre 2021). Ladisi è dotata di unadi. Terminati da pochi giorni i lavori per la realizzazione di una stanza di, necessaria per trattenere per brevi periodi le persone in stato di arresto a seguito dell’attività digiudiziaria. “Ladiè uno strumento necessario per la semplificazione e l’efficienza generale dell’azione della nostra, in particolare per quanto concerne l’attività digiudiziaria – dichiara il comandante Simone Comi -. Laè chiamata a interventi digiudiziaria di iniziativa e in supporto ...