"Non ti dimenticherò mai". Simona Ventura, un messaggio triste. Per lei e per tanti della tv (Di martedì 28 dicembre 2021) Questo anno è stato difficile per tutti, come lo è stato quello passato. Tutto però, anche l'esperienza più brutta, può essere interpretata come fonte di un grande insegnamento. L'ha per l'appunto insegnato questa pandemia, e le difficoltà che ha portato con sé. Simona Ventura ha voluto ricordare i punti salienti del suo 2021, ma anche una persona legata al suo passato. Persona che, allo stesso tempo, farà sempre parte del suo presente e oltre. L'acclamata Simona Ventura ha difatti spiegato ai suoi fan che in questo 2021 ha vissuto "molti momenti belli o difficili da ricordare". Poi ha continuato spiegando il perché li ha voluti condividere con tutti in rete. "Li ho voluti mettere in fila da qui al 31 dicembre, poiché, oltre che a non dimenticarli, mi hanno tutti insegnato qualcosa", si legge nel post che riporta ...

