Gianni Morandi a Sanremo 2022 con il brano “Apri tutte le porte”

(Di martedì 28 dicembre 2021) La canzone è stata scritta da Jovanotti ed è stata prodotta da Mousse T che sarà il direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston “le“, la canzone discritta da Jovanotti in gara al prossimo Festival diè prodotta da Mousse T. Il grande producer e musicista tedesco di origine turca (vero nome Mustafa Gündo?du, Hagen 1966) ha accettato l’incarico e sarà il produttore del. Proprio in questi giorni ilè stato finalizzato per Sony-Epic alla Fonoprint di Bologna, dove tra i tre è nata una straordinaria complicità artistica.e Mustafa hanno lavorato agli ultimi dettagli con Lorenzo che, impossibilitato ad essere presente, si è collegato da casa e ha seguitole ...

... dopo la chiusura della Pressing, etichetta che aveva in Dalla il direttore artistico e che lanciò artisti come Samuele Bersani, Bracco Di Graci e la nuova vita musicale di). Il ...La quarta e la quinta se le aggiudica invece. Anche il cantante celebra il suo anniversario con la moglie Anna, condividendo una foto del giorno del suo matrimonio. top - 5 - social - ...Piero Piccioni Quartet and Friends - Domenica 2 gennaio sul palco del Forum Theatre. Un excursus nell’universo musicale del compositore ...Lorenzo è l'autore del pezzo che Gianni porterà al Festival di Sanremo: nonostante la positività al Covid, ha voluto partecipare a distanza alle ultime fasi della sua realizzazione in studio. Ecco i ...