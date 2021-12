GF Vip | la decisione di Signorini | Laura Freddi al posto della Bruganelli

(Di martedì 28 dicembre 2021) Al GF Vip 6 non ci si annoia mai, dobbiamo proprio ammetterlo. Complici anche le “trovate” di Alfonsoche, tra nuovi ingressi e maliziose clip, non perde occasione per smuovere le acque tra i Vipponi che attualmente occupano la Casa di Cinecittà. Stavolta, però, ladel conduttore ha a che fare con l’opinionista Sonia, con la quale c’era stato uno screzio qualche puntata fa. Sarà un caso che per sostituirla abbia scelto una storica ex di Paolo Bonolis?sostituisce laal GF Vip Avevamo parlato di Soniaper via dello screzio con il conduttore del GF Vip, Alfonso. I due si erano pizzicati in diretta, anzi a dirla tutta all’opinionista non era piaciuto affatto il modo in cui Alfie ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, Arriva la decisione | La concorrente abbandona prima di Capodanno - infoitcultura : GF Vip, “fermiamoci qui, amici come prima”: è finita, arriva la decisione definitiva - zazoomblog : Grande Fratello Vip bomba Sonia Bruganelli: ha preso la sua decisione - #Grande #Fratello #bomba #Sonia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip decisione

Delia Duran si unirà alle new entry del GF6? Questa sembrerebbe essere la carta su cui al ... Bisognerà però capire come prenderebbe il pubblico unadel genere. Alex e Delia non hanno di ...Argomenti trattati Gf, scarsa igiene nella casa Gf, scarsa igiene nella casa: ladella produzione Gf, scarsa igiene nella casa: cala il budget per la spesa I gieffini non fanno ...Il Grande Fratello Vip 2021, con il nuovo anno, si prepara ad accogliere nuovi concorrenti. Con la decisione di Francesca Cipriani e Aldo Montano di non accettare il prolungamento e l’ingresso di ...Potrebbe approdare Delia Duran al Grande Fratello Vip 6. Sembra che il suo desiderio di entrare come concorrente nella Casa di Cinecittà stia per realizzarsi. Alfonso Signorini starebbe per mettere in ...