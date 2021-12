“È morto”. Giuseppe Cruciani, con dolore, ne dà l’annuncio: “Voleva vivere così” (Di martedì 28 dicembre 2021) Si è sempre mostrato sarcastico, duro. Oggi invece Giuseppe Cruciani ha ammesso di aver provato “un colpo al cuore” nell’apprendere la scomparsa di un amatissimo, quanto discusso, protagonista del suo noto programma radiofonico La Zanzara. Stiamo parlando del cosiddetto Mauro da Mantova, o Mauro Buratti, che è scomparso. L’acclamato giornalista e conduttore ha esordito sul web: “Mauro non c’è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente”, parole che sono state seguite da una sentita lunga dedica a Mauro da Mantova. Giuseppe Cruciani lo perdonava e lo ricorderà assieme ai fan de La Zanzara. Questi ultimi, insieme ad una lunga serie di personaggi pubblici, si sono stretti nel dispiacere di questa morte. Giuseppe ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 dicembre 2021) Si è sempre mostrato sarcastico, duro. Oggi inveceha ammesso di aver provato “un colpo al cuore” nell’apprendere la scomparsa di un amatissimo, quanto discusso, protagonista del suo noto programma radiofonico La Zanzara. Stiamo parlando del cosiddetto Mauro da Mantova, o Mauro Buratti, che è scomparso. L’acclamato giornalista e conduttore ha esordito sul web: “Mauro non c’è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente”, parole che sono state seguite da una sentita lunga dedica a Mauro da Mantova.lo perdonava e lo ricorderà assieme ai fan de La Zanzara. Questi ultimi, insieme ad una lunga serie di personaggi pubblici, si sono stretti nel dispiacere di questa morte....

