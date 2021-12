“È incinta”. Gioia nella famiglia vip più seguita d’Italia: anche lei aspetta un bimbo, il primo (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid ha colpito casa Fedez – Ferragni. Sia il rapper che l’influencer hanno annunciato di essere positivi. Lo hanno fatto come sempre sui social e tengono informati i loro tantissimi follower. Già qualche giorno fa avevano deciso di rientrare dalle vacanze per problemi di salute dei due figli e ora devono fare i conti col virus e la grande contagiosità della variante Omicron. Nelle ultime ore hanno nuovamente aggiornato i follower sulla situazione. “Buongiorno, sto bevendo il caffettino in camera. Per fortuna stiamo ancora bene, i bambini continuano ad avere un pochino di febbre e tantissima tosse, questo ormai da qualche giorno, ma continuano ad essere negativi. Questo è un mistero”, ha esordito Chiara Ferragni che ha aggiunto: “Averli così mezzi malati in casa e non poterli abbracciare e curare come vorremmo, è un incubo. Speriamo che si riprendano presto. È una rottura di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid ha colpito casa Fedez – Ferragni. Sia il rapper che l’influencer hanno annunciato di essere positivi. Lo hanno fatto come sempre sui social e tengono informati i loro tantissimi follower. Già qualche giorno fa avevano deciso di rientrare dalle vacanze per problemi di salute dei due figli e ora devono fare i conti col virus e la grande contagiosità della variante Omicron. Nelle ultime ore hanno nuovamente aggiornato i follower sulla situazione. “Buongiorno, sto bevendo il caffettino in camera. Per fortuna stiamo ancora bene, i bambini continuano ad avere un pochino di febbre e tantissima tosse, questo ormai da qualche giorno, ma continuano ad essere negativi. Questo è un mistero”, ha esordito Chiara Ferragni che ha aggiunto: “Averli così mezzi malati in casa e non poterli abbracciare e curare come vorremmo, è un incubo. Speriamo che si riprendano presto. È una rottura di ...

peppe844 : RT @fanpage: Gioia immensa in casa Ferragni. - vincentperez95 : RT @fanpage: Gioia immensa in casa Ferragni. - fanpage : Gioia immensa in casa Ferragni. - Una_Gioia_Mai : Francesca Ferragni è incinta. Congratulazioni a lei e al compagno ?? - LunaStorta93 : Oggi io e P. siamo stati a prendere un caffè con buona parte della sua famiglia,adoro le sue due cugine,una è incin… -