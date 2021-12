Doc – Nelle tue mani | cosa vedremo nella seconda stagione

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo il grande successo della prima, trasmessa in due parti, la prima dal 26 marzo al 16 aprile 2020, e ladal 15 ottobre al 19 novembre 2020, a causa del lockdown, che aveva costretto la produzione a sospendere le riprese, torna dal 13 gennaio, su Rai 1, Doc –tuecon sedici nuovi episodi. Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti, sarà nuovamente il protagonista principale della fiction, nel quale, oltre al confermato cast della primaalcuni volti nuovi come Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Alice Arcuri. Andrea Fanti vuol tornare ad essere primario Uno dei principali temi della narrativa delladi Doc –tue, riguarderà proprio Andrea ...

Advertising

BBilanShit : @Gianluc51789947 @Marvin1311 @Doc_neroblu1908 @Matteo25977859 @it_inter @lccatt Ti ricordi quando i milanelli dicev… - ipofisi : La mia doc irraggiungibile, mi risponde ora sclerando al telefono, io nel letto con la febbre e nelle mail mi chied… - Gianluc51789947 : @Matteo25977859 @Doc_neroblu1908 @Marvin1311 @BBilanShit @it_inter @lccatt Chi solo già lo pensa. Ti facevo più int… - marzia_bernardi : RT @cheTVfa: ?? #RaiFiction presenta l'offerta inverno-primavera 2022. #Rai1: Non mi lasciare, DOC - Nelle tue mani, La Sposa, Noi, Vostro O… - unancoranelmare : RT @cheTVfa: ?? #RaiFiction presenta l'offerta inverno-primavera 2022. #Rai1: Non mi lasciare, DOC - Nelle tue mani, La Sposa, Noi, Vostro O… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

O vogliamo una sparuta minoranza di ferraresiche vivonocase recintate dalle cancellate, che giocano nei loro parchi dedicati, che parlano il loro dialetto e che se la suonano e se la ...A Monteroduni scopriremo Il Castello Pignatelli ecampagne il Pentro, un vino di cui parlano già i Romani, unicadella provincia d'Isernia. A Scapoli , paese dove la tradizione della ...Sta per iniziare la seconda stagione per il medical drama Doc-nelle tue mani 2, scopriamo quando inizia, trama, cast e streaming ...“Preparate popcorn e fazzoletti, la seconda serie di Doc sarà in onda dal 13 gennaio”. A iniziare ufficialmente il countdown è Luca Argentero che non vede l’ora di portare nuovamente sugli schermi di ...