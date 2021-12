Caos tamponi e code: orari allungati per le farmacie, test dai medici di base e nuove priorità (Di martedì 28 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color nuove priorità per i tamponi, farmacie aperte fino a tardi e apertura di nuovi centri. Regione Lombardia attiva una task force per arginare il Caos tamponi. Così i tempi di attesa dovrebbero migliorare evitando lunghe code come quelle che quotidianamente a qualsiasi ora si verificano a Bollate (nella foto, dove proseguono anche in questi giorni tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 28 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper iaperte fino a tardi e apertura di nuovi centri. Regione Lombardia attiva una task force per arginare il. Così i tempi di attesa dovrebbero migliorare evitando lunghecome quelle che quotidianamente a qualsiasi ora si verificano a Bollate (nella foto, dove proseguono anche in questi giorni tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

