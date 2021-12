Boga Atalanta: ideale per Gasp o troppo anarchico? Come può integrarsi (Di martedì 28 dicembre 2021) Jeremie Boga diventerà a breve un nuovo giocatore dell’Atalanta. Ecco Come può integrarsi nel gioco di Gasperini Il primo colpo del calciomercato invernale lo sta per battere l’Atalanta. Ancor prima del gong iniziale, la Dea ha trovato l’accordo con il Sassuolo per Jeremie Boga: l’esterno offensivo neroverde, classe ’97, lascerà i neroverdi per circa 22 milioni di euro più altri 2 di bonus. Si attendono le visite mediche di rito, poi gli annunci. Prima di vedere Boga all’opera nel sistema tattico di Gasperini però bisognerà attendere un mesetto. Il giocatore è stato convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa, dunque tornerà tra fine gennaio e inizio febbraio (dipenderà dal cammino della sua Nazionale). Ma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Jeremiediventerà a breve un nuovo giocatore dell’. Eccopuònel gioco dierini Il primo colpo del calciomercato invernale lo sta per battere l’. Ancor prima del gong iniziale, la Dea ha trovato l’accordo con il Sassuolo per Jeremie: l’esterno offensivo neroverde, classe ’97, lascerà i neroverdi per circa 22 milioni di euro più altri 2 di bonus. Si attendono le visite mediche di rito, poi gli annunci. Prima di vedereall’opera nel sistema tattico dierini però bisognerà attendere un mesetto. Il giocatore è stato convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa, dunque tornerà tra fine gennaio e inizio febbraio (dipenderà dal cammino della sua Nazionale). Ma ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Boga: l’#Atalanta ha chiuso a 22 più 2 (bonus). Inutile accostare #Scamacca a chiunque: resta al #Sassuolo, per gi… - Glongari : Abbondanza in attacco per l’#Atalanta dopo l’arrivo di #Boga. Oltre al partente #Miranchuk occhio anche alla situaz… - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Atalanta_BC fa un regalo a #Gasperini: trovata l'intesa con il @SassuoloUS per #Boga - lucacerchione : #Atalanta spende cifre importanti per rinforzarsi acquistando #Boga. A rigor di logica, perché mai dovrebbe cedere,… - partenopeico : @marcopagani93 @Torrenapoli1 Nell'Atalanta uno come boga spacca, spero da giugno in poi e non prima altrimenti son cazzi -