Un posto al sole | Bianca e Angela spiacevole imprevisto per loro

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che un imprevisto rischia di rovinare il Natale a Franco e alla sua famiglia. cosa succederà a Palazzo Palladini? Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Nell'episodio di oggi vedremo Riccardo e Rossella tornare dal loro viaggio senza aver capito ancora chi li sta spiando. Intanto a Palazzo Palladini, qualcosa sta per accadere al Boschi. Franco, Angela e la piccola Bianca dovranno affrontare uno spiacevole imprevisto. Raffaele e Niko, invece, non potranno che intenerirsi davanti al desiderio di Jimmy di rivedere Cristina. Il bambino conta i giorni che lo separano dalla figlia di Roberto, di cui si è innamorato.

