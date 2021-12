Non è un gioco da femmine: la storia di Clementina ci insegna qualcosa sul mondo... (Di lunedì 27 dicembre 2021) Clementina ha 8 anni, vive a Brescia, va in terza elementare, le piace disegnare e il suo sogno è giocare a calcio . Per questo motivo, insieme al cugino, è stata accompagnata dalla zia per effettuare ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha 8 anni, vive a Brescia, va in terza elementare, le piace disegnare e il suo sogno è giocare a calcio . Per questo motivo, insieme al cugino, è stata accompagnata dalla zia per effettuare ...

Advertising

francescacheeks : A quest’ora dovreste essere lì che guardate il signore degli anelli - il ritorno del re, oppure intent? a vincere q… - greta69196708 : @fallsicaruss sinceramente non ho capito sul serio il gioco - ManuGuada369 : @NrmlGraphic Gran bel concept, complimenti! Io pur non essendo ovviamente un grafico ho provato per gioco ad immagi… - lnzpcr : RT @pills_ofscience: Iniziamo a dire che no, non è vero che il vaccino a mRNA sfrutta una tecnologia mai utilizzata prima. Questo vaccino è… - Aly54326 : Io non so se ho ben compreso il gioco... ma più una persona la considero valida, più secondo me la devo nominare pe… -