Le 10 bugie che dovremmo dire sempre in viaggio (Di martedì 28 dicembre 2021) Cosa dire quando si viaggia da soli per evitare problemi e stare più sicuri: le bugie migliori da dire Da piccoli ci viene insegnato che le bugie non si dicono. Ma siamo proprio sicuri che sia la scelta migliore? Sicuramente non lo è quando si è in viaggio da soli. Quando si viaggia, specialmente da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 28 dicembre 2021) Cosaquando si viaggia da soli per evitare problemi e stare più sicuri: lemigliori daDa piccoli ci viene insegnato che lenon si dicono. Ma siamo proprio sicuri che sia la scelta migliore? Sicuramente non lo è quando si è inda soli. Quando si viaggia, specialmente da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

dedaIux : Dopo aver rivisto il prequel è il sequel di Star Wars posso affermare che a Lucas è andato tutto troppo bene, compr… - mrsxsprouse : non dovevi asfaltarli amo, scherzo, ma non vedo bugie (non mi riferisco tutti i fans di alex e luigi), fa ridere cr… - Aerdna3091 : #GfVip Ma bugie di che? Se sta male che vuoi? - imahurricaneeee : RT @Droghiere: Le bugie che dico a me stesso: - solo un altro episodio - solo un'altra pagina - solo un'altra fetta di torta - mi sveglier… - Biagiothai : RT @FmMosca: È PANDEMIA DEI VACCINATI Mio amico medico mi dice che in ospedale sono tutti vaccinati con due o tre dosi, i non vaccinati in… -