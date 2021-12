“La solidarietà è nel dna di Coop” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Coop ha nel suo dna la solidarietà e la difesa dei più deboli. Questo è parte dell’essere Coop e sotto quest’ottica abbiamo lanciato Coop for Africa, un’iniziativa a livello nazionale di Coop che raccoglie dei fondi dai propri clienti per investirli in Africa con lo scopo di acquistare e diffondere i vaccini sia dal punto di vista della protezione sia dal punto di vista della cultura sanitaria”. Così Daniele Ferré, presidente di Coop Lombardia, nel presentare #Coopforafrica, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. “Sul pianeta siamo tutti insieme e se non risolviamo il problema della vaccinazione anti Covid anche nel continente africano questa epidemia non si fermerà – prosegue Ferré ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) “ha nel suo dna lae la difesa dei più deboli. Questo è parte dell’esseree sotto quest’ottica abbiamo lanciatofor Africa, un’iniziativa a livello nazionale diche raccoglie dei fondi dai propri clienti per investirli in Africa con lo scopo di acquistare e diffondere i vaccini sia dal punto di vista della protezione sia dal punto di vista della cultura sanitaria”. Così Daniele Ferré, presidente diLombardia, nel presentare #forafrica, la campagna di raccolta fondi promossa daper favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. “Sul pianeta siamo tutti insieme e se non risolviamo il problema della vaccinazione anti Covid anche nel continente africano questa epidemia non si fermerà – prosegue Ferré ...

Advertising

gualtierieurope : #Natale è un giorno speciale da vivere insieme. Una bella occasione per rilanciare il valore della condivisione e i… - Tg3web : Anna viveva in un casolare fatiscente sull'Appennino modenese. Oggi, grazie alla gara di solidarietà di tutto il pa… - amnestyitalia : Il Gip di Agrigento ha archiviato la seconda indagine nei confronti di Carola Rackete, accusata di favoreggiamento… - zazoomblog : La solidarietà è nel dna di Coop - #solidarietà - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Anna viveva in un casolare fatiscente sull'Appennino modenese. Oggi, grazie alla gara di solidarietà di tutto il paese messa in… -

Ultime Notizie dalla rete : solidarietà nel "La solidarietà è nel dna di Coop" "Coop ha nel suo dna la solidarietà e la difesa dei più deboli. Questo è parte dell'essere Coop e sotto quest'ottica abbiamo lanciato Coop for Africa, un'iniziativa a livello nazionale di Coop che raccoglie ...

Migranti, soldi dell'Italia per confinarli nel centro bosniaco di Lipa. Il dossier: 'Campi e respingimenti, questa la vera strategia Ue' ... spiega Gianfranco Schiavone , presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (Ics), che dal 1998 tutela rifugiati e richiedenti asilo nel Friuli Venezia Giulia , e autore del report insieme a Anna ...

"Smcv Azzurra" nel segno della solidarietà: tombola digitale e calza ai bimbi del Santobono CasertaNews "Coop hasuo dna lae la difesa dei più deboli. Questo è parte dell'essere Coop e sotto quest'ottica abbiamo lanciato Coop for Africa, un'iniziativa a livello nazionale di Coop che raccoglie ...... spiega Gianfranco Schiavone , presidente del Consorzio Italiano di(Ics), che dal 1998 tutela rifugiati e richiedenti asiloFriuli Venezia Giulia , e autore del report insieme a Anna ...