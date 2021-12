Jessica Selassié fa una rivelazione su Michele Morrone La regia stacca

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladisunella giornata odierna festeggia il suo compleanno (auguri da tutti noi). Come raccontato da Biccy, prima di stappare lo spumante per dare il via ai festeggiamenti, ha fatto unasu, da giorni al centro del gossip per un video con Belen Rodriguez. L'articolo proviene da Novella 2000.

Leggi anche Sophie Codegoni gelosa di Alessandro Basciano eIl comportamento assunto da Manila e Katia nei confronti di Lulù ha provocato la reazione di Clarissa . L'ex gieffina, ...I telespettatori del Grande Fratello Vip protestano in massa per la festa di compleanno 'imbarazzante' dedicata dai concorrenti del reality show di Mediaset a: dalla torta 'non all'altezza' ai bigné, ecco le proteste dei fan del programma. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: 'Summer' from ...