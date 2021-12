Il crinale frana sulla strada dopo le piogge | chiusa e riaperta a senso unico alternato la Statale

Advertising

corriereadriatico.it

APECCHIO - È temporaneamente bloccato il traffico lungo la strada Statale 257 'Apecchiese' al km 25,000, ad Apecchio , in provincia di Pesaro e Urbino, a causa di una, causata probabilmente dalle forti piogge degli ultimi giorni. Poco fa è il traffico è stato riaperto parzialmente, a senso unico alternato APPROFONDIMENTI IL METEO Ondata di maltempo, vigili ...Messina -nel pomeriggio nei pressi dello svincolo che porta al casello autostradale di Giardini Naxos: i fiumi in piena stanno raccogliendo tutta l'acqua caduta suldei Peloritani nel corso delle ...APECCHIO - È temporaneamente bloccato il traffico lungo la strada Statale 257 “Apecchiese” al km 25,000, ad Apecchio, in provincia di Pesaro e Urbino, a causa di una frana, ...APECCHIO - È temporaneamente bloccato il traffico lungo la strada Statale 257 “Apecchiese” al km 25,000, ad Apecchio, in provincia di ...