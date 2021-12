Francesco Oppini, gesto inaspettato: sorpresa per Tommaso Zorzi (Di lunedì 27 dicembre 2021) La scorsa edizione del GF Vip non ha fatto nascere solo storie d’amore, ma anche amicizie come quella nata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Un legame sbocciato dentro la casa più spiata d’Italia, ma che sembrava giunto al capolinea dopo qualche mese dalla fine del reality. Nelle ultime ore, però, il figlio di Alba L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) La scorsa edizione del GF Vip non ha fatto nascere solo storie d’amore, ma anche amicizie come quella nata tra. Un legame sbocciato dentro la casa più spiata d’Italia, ma che sembrava giunto al capolinea dopo qualche mese dalla fine del reality. Nelle ultime ore, però, il figlio di Alba L'articolo

annamengi84 : Sono passate ore...i fegati che Francesco Maria Oppini ha fatto e sta facendo spappolare...sono una goduria allucinante - Federica2649 : Come fa scoppiare i fegati lui, nessun altro al mondo ?? Intanto in quel di Basiglio: Francesco Maria Oppini, in mo… - Neila86509415 : Io adoro Francesco Maria Oppini perché se ne sbatte il topocazzo - AgathaC1893 : I commenti oscillano tra San Francesco Martire da Basiglio a Oppini Provocatore Viscido. - stufadellavita : Per me è il fatto che oramai Francesco Oppini non se lo caga più neanche sua madre e l'unico modo per far parlare d… -