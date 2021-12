Calciomercato Milan: in arrivo un difensore del PSG. I dettagli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Milan starebbe lavorando su un nuovo nome per la difesa sul mercato: arriverebbe dal PSG, ecco di chi si tratta Non solo Botman per la difesa rossonera: la dirigenza del Milan studia un colpo a costo ridotto già a gennaio. Si riduce quindi la lista dei nomi, ma Maldini potrebbe già aver puntato un nuovo giocatore. SI tratta di Abdou Diallo, centrale duttile, che può giocare anche da terzino, in forza al PSG. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore non trova spazio a Parigi, dopo il suo arrivo dal Borussia Dortmund a 40 milioni e potrebbe partire a gennaio a prezzo ribassato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilstarebbe lavorando su un nuovo nome per la difesa sul mercato: arriverebbe dal PSG, ecco di chi si tratta Non solo Botman per la difesa rossonera: la dirigenza delstudia un colpo a costo ridotto già a gennaio. Si riduce quindi la lista dei nomi, ma Maldini potrebbe già aver puntato un nuovo giocatore. SI tratta di Abdou Diallo, centrale duttile, che può giocare anche da terzino, in forza al PSG. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilnon trova spazio a Parigi, dopo il suodal Borussia Dortmund a 40 milioni e potrebbe partire a gennaio a prezzo ribassato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

