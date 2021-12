Bnl | sciopero contro le esternalizzazioni Proteste a Roma e Napoli

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Presidi aper loBnl in programma oggi. Alavoratrici e lavoratori sono riuniti sotto il Palazzo Europa, sede della direzione generale del gruppo Bnl Bnp Paribas, in via Altiero Spinelli. Ail presidio, invece, è sotto la sede cittadina della banca in via Toledo 126. Loè il primo nella Bnl dagli anni ’90. La giornata di mobilitazione è stata proclamata ufficialmente il 15 dicembre da tutte le organizzazioni sindacali del settore: Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. Le sigle protestanoil piano del gruppo di riorganizzazione varato dalla banca del gruppo francese Bnp Paribas che prevede, tra l’altro, ledi oltre 900 dipendenti dell’IT e del back-Office, su un totale di ...

Advertising

infoiteconomia : Sciopero, perché i sindacati prendono a sportellate la Bnl - infoiteconomia : Sciopero Bnl, presidi a Napoli e Roma: 900 dipendenti a rischio esternalizzazione - collettiva_news : #Bnl #Sciopero contro il piano del gruppo di riorganizzazione varato dalla banca, coinvolti l'8% dei lavoratori. A… - MandenFrutas : Il #capitalismo imperante sta ingoiando ognuno di noi ed il #governo è complice di queste azioni. #bnl #bnpparibas… - monicamorabito : RT @MandenFrutas: Oggi i dipendenti #bnl @BNLBNPParibas_ scioperano per la schifosa manovra volta a buttarne fuori 900. #capitalismo #bnppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bnl sciopero

Di qui loche riguarda: impatti occupazionali e ricadute sul personale oggetto della procedura di cui alla lettera delladatata 24 settembre 2021; chiusura delle filiali e ricadute in ...Nel mondo finanziario fa anche notizia il ritorno allo sicopero in, evento che mancava dagli anni Novanta. L'agitazione è in programma per lunedì 27 dicembre e segue quanto proclamato il 15 ...Presidi a Roma e Napoli per lo sciopero Bnl in programma oggi proclamato da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. Le sigle protestano contro il piano di riorganizzazione varato dalla ...Tutti i motivi dello sciopero dei sindacati in Bnl, il primo dagli anni Novanta nella banca ora del gruppo francese Bnp Paribas. Lunedì 27 dicembre c’è stato il primo sciopero ...