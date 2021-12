VIDEO, da Klopp a Conte: chi è il re delle cessioni? Il primo posto è una sorpresa (Di domenica 26 dicembre 2021) Chi sono gli allenatori che hanno fatto guadagnare di più i loro club con le cessioni? Ecco la classifica Leggi su mediagol (Di domenica 26 dicembre 2021) Chi sono gli allenatori che hanno fatto guadagnare di più i loro club con le? Ecco la classifica

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Klopp Conte, Mou, Pep e... ecco gli allenatori che hanno speso di più Un buon allenatore non è solo chi riesce a imporre le proprie idee alla squadra, ma anche chi porta in squadra nuovi innesti. Da Klopp a Mourinho, passando per Ancelotti e Conte, fino ad arrivare a Guardiola: chi è che ha speso di più? Ecco la Top 10 degli allenatori spendaccioni.

Da Klopp a Conte, chi è il re delle cessioni? Il primo posto è una sorpresa Spendaccioni sì, ma abili anche nel far guadagnare i club. I migliori allenatori al mondo sono bravi nel rivendere i giocatori, portando enormi plusvalenze alle società. Klopp, Conte, Ancelotti risultano tutti in graduatoria, ma chi è il numero 1? Ecco la classifica.

Liverpool, Klopp e il 'gel per le mani' VIDEO Calciomercato.com Conte, Mou, Pep e... ecco gli allenatori che hanno speso di più Un buon allenatore non è solo chi riesce a imporre le proprie idee alla squadra, ma anche chi porta in squadra nuovi innesti. Da Klopp a Mourinho, passando per Ancelotti e Conte, fino ad arrivare a Gu ...

Solo Conte insidia Guardiola, Tuchel e Klopp. Mancini nella Top10 dei grandi tecnici Fine anno, tempo di bilanci e di classifiche. Miglior squadra, miglior attaccante, meglio centrocampista e via così. Tra le tante stilate ci sono quelle del prestigioso magazine inglese FourFourTwo ch ...

