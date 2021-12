Ultime Notizie Roma del 26-12-2021 ore 16:10 (Di domenica 26 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nell’ultima settimana spiega l’istituto superiore di sanità ti conferma l’andamento della precedente il 26% dei casi totali diagnosticati nella fascia di età sotto i 20 anni il 48% di tali casi nella fascia che va dai 6 agli 11 anni il 36% nella fascia che va dai 12 ai 19 anni è solo l’undici per cento il 5% sono stati diagnosticati rispettivamente tra i 3 Ei 5 anni e sotto i 3 anni il rischio terapia intensiva per non vaccinati rispetto a Chiara terza dose 85 volte maggiore per gli over 80 12,8 volte maggiore per la fascia che va dai 60 ai 70 anni 6,1 volte maggiore per i 40 59 anni così spiega l’istituto superiore di sanità è morto 90 anni arcivescovo anglicano sudafricano Desmond tutuchiave della Resistenza all’apartheid e poi promotore della riconciliazione ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nell’ultima settimana spiega l’istituto superiore di sanità ti conferma l’andamento della precedente il 26% dei casi totali diagnosticati nella fascia di età sotto i 20 anni il 48% di tali casi nella fascia che va dai 6 agli 11 anni il 36% nella fascia che va dai 12 ai 19 anni è solo l’undici per cento il 5% sono stati diagnosticati rispettivamente tra i 3 Ei 5 anni e sotto i 3 anni il rischio terapia intensiva per non vaccinati rispetto a Chiara terza dose 85 volte maggiore per gli over 80 12,8 volte maggiore per la fascia che va dai 60 ai 70 anni 6,1 volte maggiore per i 40 59 anni così spiega l’istituto superiore di sanità è morto 90 anni arcivescovo anglicano sudafricano Desmond tutuchiave della Resistenza all’apartheid e poi promotore della riconciliazione ...

