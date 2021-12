Sospesa Domenica In: “Tutto lo staff in quarantena” (Di domenica 26 dicembre 2021) Sospesa Domenica In. Il contenitore di Rai1 non andrà in onda Domenica 26 dicembre a causa del Covid. Poche ore dopo il comunicato ufficiale che annunciava la diretta per la puntata di Santo Stefano, la produzione ha fatto sapere che il programma andrà in onda con un’intervista registrata al trio de “Il Volo” e con la formula “il meglio di“. Non si trattava di una “errata corrige”, ma di una decisione ben precisa. E il sito davidemaggio.it ha svelato il pesante retroscena: “La prevista diretta di domani – Domenica 26 dicembre 2021 – di Domenica In salta. Un membro dello staff della trasmissione di Rai 1 è risultato positivo al Covid e si è deciso di non andare più in onda. Il positivo aveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di Mara Venier”. Dunque, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)In. Il contenitore di Rai1 non andrà in onda26 dicembre a causa del Covid. Poche ore dopo il comunicato ufficiale che annunciava la diretta per la puntata di Santo Stefano, la produzione ha fatto sapere che il programma andrà in onda con un’intervista registrata al trio de “Il Volo” e con la formula “il meglio di“. Non si trattava di una “errata corrige”, ma di una decisione ben precisa. E il sito davidemaggio.it ha svelato il pesante retroscena: “La prevista diretta di domani –26 dicembre 2021 – diIn salta. Un membro dellodella trasmissione di Rai 1 è risultato positivo al Covid e si è deciso di non andare più in onda. Il positivo aveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di Mara Venier”. Dunque, ...

