(Di domenica 26 dicembre 2021): “Ile ilcianche se ultimamente hanno avuto molti infortuni e le squadreapparse stanche, i giocatoriarrivati stressati alle ultime gare.si sta riconfermando,posi nerazzurri” Delio, allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb riguardanti la lotta per lo Scudetto e le condizioni attuali di Inter,. Queste le sue parole: SULsi sta riconfermando e non era scontato. -afferma-Onore e merito a Inzaghi, ai giocatori e alla società. Non era facile essere ora in testa, ...

Advertising

Enzovit : Rossi: ''Milan e il Napoli ci sono, possono insidiare l'Inter'' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Delio Rossi: 'L'Inter si sta riconfermando, Milan e Napoli possono insidiare i nerazzurri' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Delio Rossi: 'L'Inter si sta riconfermando, Milan e Napoli possono insidiare i nerazzurri' - milanmagazine_ : IL PARERE - Delio Rossi: 'L'Inter si sta riconfermando, Milan e Napoli possono insidiare i nerazzurri' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Delio Rossi: 'L'Inter si sta riconfermando, Milan e Napoli possono insidiare i nerazzurri' -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Milan

CHE FINE HANNO FATTO?: S.: si è ritirato dal mondo del calcio, gestisce una tabaccheria a Cesena. CUDICINI: ambasciatore del Chelsea. TASSOTTI: vice allenatore del Genoa GAMBARO: ...... forte l'interesse del Manchester United per giugno Il futuro di Frank Kessie è sempre più lontano dal. Il rinnovo col club di via Aldoè in una fase di stallo dato il permanere della ...Quello di Romain Faivre è un tormentone che continuerà ad accompagnare i tifosi rossoneri ancora per un po'. Il talentuosissimo trequartista francese in estate è stato ...ASCOLTA Il rinnovo di Frank Kessie con il Milan è ancora in fase di stallo: forte l’interesse del Manchester United per giugno Il futuro di Frank Kessie è sempre più lontano dal Milan. Il rinnovo col ...