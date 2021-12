“Probabilmente lascerà il Napoli!” | i tifosi azzurri tremano!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 dicembre 2021) Lorenzo Insigne capitano del Napoli, terminerà il suo contratto con i partenopei il prossimo 30 giugno. Tante voci circolano in queste ore ma quella più clamorosa giunge dal nord America. Difatti come riportato da Will Forbes, molto vicino ai trasferimenti in Mls, sembra che il Toronto sia pronto ad acquistare il talento azzurro. Remember how I said it was 75% likely that Insigne was coming Toronto? From what I’m hearing it’s about 95% now. They’re in the final stages of the deal and working out the details. The big question still is will Napoli let him come this winter or wait until the summer. pic.twitter.com/Tk2XmhozVi— Will Forbes (@TransfersMLS) December 23, 2021 Addirittura, secondo il giornalista, Insigne e il Toronto sono ai dettagli per completare il trasferimento. Sicuramente la situazione si evolverà nei prossimi giorni ed entrerà nel vivo. Sembra però ...