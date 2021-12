Omicron | un londinese su 10 contagiato dalla variante In Germania effetto lockdown non vaccinati | 10mila casi e incidenza in calo

(Di domenica 26 dicembre 2021) Inoggi si registrano 10.100 nuoviCovid e 88 morti. Il Robert Koch Institute, inoltre, sottolinea il costantedell', oggi a 220,7 per 100 mila abitanti (il...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicron londinese

Covid, diretta mondo Unsu 10 ha la varianteUna persona su 10 a Londra è stata infettata dal Covid - 19, in particolare dalla nuova variante. Lo indicano le ultime ......il problema è il rapido estendersi dei contagi da coronavirus causati dalla variante. La ... L'aeroportodi Heathrow domenica ha registrato finora la cancellazione di 56 voli. ...E secondo alcuni studi, dice il coordinatore del Cts Franco Locatelli ribadendo la necessità di "proteggerci", avrebbe una "contagiosità di 5 volte superiore alla Delta" ...Continuano a crescere in maniera incontrollata i contagi da Omicron: in Inghilterra 1 persona su 10 ha avuto il Covid ...