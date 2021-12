Novellara | a 12 anni fa condannare il padre che picchiava la mamma

Advertising

accaduto adove il piccolo, in seguito a una escalation di violenze nei confronti della madre, non ha esitato a chiamare il 112E adesso l'uomo finisce in carcere , dopo la condanna definitiva a 6inflitta dal Tribunale di Reggio Emilia. I militari dihanno eseguito l'ordine di carcerazione giunto a seguito ...NOVELLARA Condannato a 6 anni per maltrattamenti, dopo essere stato denunciato dal figlio minore per le violenze alla moglie. L’ordine di carcerazione è stato eseguito dai militari di Novellara a segu ...NOVELLARA (Reggio Emilia) – Pugni, schiaffi e calci in piena notte per evitare che dormisse. Una escalation di violenza gratuita che da diversi anni una casalinga 35enne subiva nel silenzio dettato da ...