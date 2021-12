Migliaia di aerei a terra in tutto il Mondo | a Orio nessun volo cancellato

(Di domenica 26 dicembre 2021) Oltre seimila voli annullati iniltra il 24 e il 26 dicembre: la diffusione della variante Omicron ha avuto un forte impatto anche sul settore aereo, con diverse compagnie costrette a riprogrammare o cancellare i propri collegamenti. La situazione più complicata negli Stati Uniti, dove sono state circa mille le cancellazioni: il Covid, direttamente o con le quarantene, ha colpito piloti, assistenti dio altre figure necessaria alla normale operatività dei voli e anche colossi come Lufthansa, United Airlines, American Airlines o Delta sono andati in difficoltà per la carenza di personale.regolare, invece, all’aeroporto dial Serio dove nelle ultime 24 ore, come testimoniato anche dal sito specializzato Flightaware,è stato ...

... nel mondo oltre seimila voli cancellati edi collegamenti in ritardo a causa del ...per ottenere il green pass e poter utilizzare mezzi di trasporto pubblico o privato come, treni, navi ...Sonoi voli cancellati durante le festività in tutto il mondo a causa della crescita decisa dei ... Tra vigilia e Natale non sono decollati 6.000e tantissimi sono stati ritardati, scrive ...In Germania oggi si registrano 10.100 nuovi casi Covid e 88 morti. Il Robert Koch Institute, inoltre, sottolinea il costante calo dell'incidenza, oggi a 220,7 per 100 mila abitanti ...Oltre tremila voli sono stati cancellati nel mondo il 26 dicembre, causando ulteriori disagi chi intende spostarsi in aereo nel periodo festivo. Secondo il sito FlightAware, sono stati cancellati fino ...