Advertising

anteprima24 : ** #Manfredi: 'Grazie a Rai e ad Alberto #Angela, ora tocca a noi' ** - storico900 : RT @apetrazzuolo: IL SINDACO - Manfredi: 'Grazie Alberto Angela, sei riuscito 'a illuminare Napoli con la luce che merita', ne siamo orgogl… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Grazie Alberto Angela, sei riuscito 'a illuminare Napoli con la luce che merita', ne siamo orgo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Grazie Alberto Angela, sei riuscito 'a illuminare Napoli con la luce che merita', ne siamo orgo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - Manfredi: 'Grazie Alberto Angela, sei riuscito 'a illuminare Napoli con la luce che merita', ne siamo orgo… -

Ultime Notizie dalla rete : Manfredi Grazie

anteprima24.it

... 'Il programma Stanotte a Napoli - scrive il sindaco di Napoli Gaetano- è un grande dono ...ancora una volta ad Alberto, vero amico di Napoli'.Sul proprio profilo Twitter il sindaco di Napoli, Gaetano, ha commentato il documentario andato in onda ieri "Stanotte a Napoli". Comments commentsHa vinto la scommessa di Rai1 di puntare sulla divulgazione nella prima serata natalizia. Con quasi il 23 per cento di share e una media di oltre 4 milioni di telespettatori, "Stanotte a... (ANSA) ..."Napoli ha illuminato il Natale di tutti gli italiani. Il programma 'Stanotte a Napoli' - aggiunge Manfredi in una nota - ha regalato grandissime emozioni: per questo dico grazie ...