L'epidemia corre tra i giovani. Prima allerta per le intensive (Di domenica 26 dicembre 2021) Per l'Iss il picco di questa ondata, spinta dalla variante Omicron, arriverà a gennaio, quando anche il rientro a scuola metterà a dura prova il sistema di tracciamento e ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 dicembre 2021) Per l'Iss il picco di questa ondata, spinta dalla variante Omicron, arriverà a gennaio, quando anche il rientro a scuola metterà a dura prova il sistema di tracciamento e ...

Advertising

ascarant : @MicK_ele @carlo_canepa @La_manina__ Draghi è un nonnino che si bea e si intesta un unico risultato, che la maggior… - laregione : Il Covid corre in Italia, 1000 in rianimazione - ilgiornale : Incidenza a 324: 'Immunizzarli per contenere l'epidemia'. In primavera i sieri per i più piccoli. - Marilenapas : RT @qnazionale: Covid Italia, dati Gimbe: l'epidemia corre. In 7 giorni +18% di casi e decessi - Marilenapas : RT @LaStampa: Covid, l’allarme Gimbe: l’epidemia corre, +17% casi, +11,2% terapie intensive, +18% morti -