Juventus, Danilo accelera i tempi: ecco quando può tornare (Di domenica 26 dicembre 2021) Danilo sta lavorando ininterrottamente per recuperare dall'infortunio. Il terzino non è escluso che possa anticipare il rientro. Danilo (Getty Images)Sei partite in diciotto giorni, tra cui la finale di supercoppa contro l'Inter; la Juventus, nel mese di gennaio, è attesa da un vero e proprio tour de force che definirà le ambizioni dei bianconeri. Allegri potrà contare sui recuperi di Chiellini, Chiesa e Dybala. Il capitano, nonostante l'età, è uno dei leader di questa squadra e il suo rientro sarà fondamentale visto gli avversari che la Juventus si troverà ad affrontare; altrettanto importante il ritorno dell'esterno azzurro capace, con la sua imprevedibilità, di dare una soluzione in più al reparto offensivo. Il recupero più importante, però, è senza ombra di dubbio quello di Paulo Dybala; l'argentino (che ancora ...

